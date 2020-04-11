العدل لـ { الصباح »: إجراءات لتعفير السجون وضمان سلامة النزلاء

2020/04/11 | 01:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ وفاء عامر

كشفت وزارة العدل عن تنفيذ عمليات لتعفير السجون باتباع طرق حديثة، وكذلك فحص النزلاء لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا واعتماد الطرق القانونيَّة بإخلاء سبيلهم، وفي غضون ذلك تواصل الدوائر الصحيَّة في المحافظات تسجيل إصابات وحالات شفاء ووفاة جديدة بكورونا.

وأوضح مصدرٌ مسؤول في وزارة العدل لـ»الصباح»: أنَّ «خلية الأزمة التي تشكلت في الوزارة لمواجهة أزمة الفيروس أجرت زيارة الى دائرة الإصلاح العراقيَّة الخاصة بالسجون للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها للحد من أي أزمة قد تواجه الدائرة في حال انتشار المرض بين النزلاء والمسجونين».

وأكد أنَّ «الوزارة أعدتْ الخطط الاستباقيَّة اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النزلاء، منها اتباع أفضل طرق التعقيم والتعفير في جميع القاعات والأماكن الخاصة بالاحتجاز، وكذلك إجراء الفحص المستمر لهم من خلال عرضهم على أطباء مختصين لضمان عدم إصابتهم بأي مرض»، مشيراً الى أنَّ «الخطط تتضمن ايضاً تهيئة أماكن أو مقرات بديلة للنزلاء عند حدوث أي طارئ أو حالة مصابة في سجنٍ

ما».

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