صندوق النقد الدولي يوافق على قرض طارئ لتونس

2020/04/11 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، للتوصل إلى اتفاق في مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج النفطي، وفقا للكرملين.

واتفق الطرفان على مواصلة المحادثات بخصوص الأمر، دون أن يفصح الكرملين عن المزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه أجرى مكالمة هاتفية ثلاثية "جيدة جدا" مع بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات وباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، "إنّهم قريبون من التوصّل لاتّفاق، سنكتشف ذلك قريباً".

وتابع "على الأرجح سيعلنون شيئاً إما اليوم أو غداً، سواء بهذا الاتجاه أو ذاك".

وكان قادة العالم يأملون أن تتوصل الدولتان إلى اتفاق قريبا، بعد انخفاض قياسي شهدته أسعار النفط إذ هوى الطلب العالمي على الوقود حوالي 30 مليون برميل يوميا، أو 30 بالمئة من الإمدادات العالمية، بعدما أدت إجراءات مكافحة انتشار الفيروس بسبب توقف الطائرات والحد من استخدام السيارات وكبح النشاط الاقتصادي.

ونشبت الخصومة بين موسكو والرياض بشأن مستوى الإنتاج المستخدم في حساب التخفيضات، بعد أن زادت السعودية معروضها في أبريل إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميا، من أقل من عشرة ملايين برميل يوميا في مارس.



بينما ظل الإنتاج الروسي حوالي 11.3 مليون برميل يوميا.

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