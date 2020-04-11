القوى السنية تربط تمرير الكاظمي بمشكلات النازحين وملف السجناء والمغيبين

2020/04/11 | 01:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاحزاب الكردية ترهن موافقتها بنتائج حواراتها مع المكلف..بغداد- وعد الشمري: فيما عبّرتْ الكتل الشيعية عن ارتياحها من حسم منصب رئيس الوزراء، عادّة تكليف مصطفى الكاظمي بالمهمة عودة الى السياقات الدستورية، ربط تحالف القوى العراقية موقفه برؤية الكاظمي لمشكلات المكوّن السنّي، سيما إعادة النازحين وملف السجناء، في وقت رهّنت الأحزاب الكردية الموافقة على حكومته بما ...

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