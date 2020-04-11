نواب كرد: تأييدنا للكاظمي مرهون ببرنامجه وليس بالوعود والصفقات

2020/04/11 | 01:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاتفه بارزاني معلناً دعمه للتكليف السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي فيما عبر الحزبان الرئيسان في الاقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني عن دعمهما غير المشروط لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مهمته الجديدة، رهن اعضاء كرد عن كتل المعارضة بمجلس النواب دعم وتأييد الكاظمي بمدى قدرته على معالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد، التي ...

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