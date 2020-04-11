الاتصالات تنفي وجود علاقة بين الابراج وتفشي كورونا

2020/04/11 | 01:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعرض للاشعاع اقل من الحد المسموح بغداد- الصباح الجديد : أجرت هيئة الاعلام والاتصالات، جولات لفحص جودة الخدمة وشدة الاشعاعات غير المؤينة في العاصمة بغداد ومدى علاقتها في تشفي فيروس كورونا.وذكر بيان للهيأة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه “إنطلاقاً من مهام وواجبات الهيئة في متابعة جودة خدمات الاتصالات المقدمة من قبل ...

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