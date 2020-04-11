2020/04/11 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربتان للإقتصاد الجائحة وإنهيار الأسواق – حمزة محمود شمخي عندما إنفجرت الفقاعة عام 2008 وصفت بانها أكبر حدث مؤلم للاقتصاد العالمي وحدوثها سبب أزمة مالية كانت ولا زالت شواهدها مباشرة التاثير منذ ذلك التاريخ لحين ما تغيرت بوصلة الرؤيا في العالم باتجاه ما سمي بالجائحة والتي غيرت مسار العالم الاقتصادي والاجتماعي.[…]

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