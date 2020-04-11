2020/04/11 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التيه السياسي – محمد حمزة الجبوري الواضح أن القوى السياسية الممسكة بزمام المبادرة العراقية والمتطاحنة على بناء “مجدها السياسي” على إنقاض شعب تحول غالبيته إلى “رهائن ” بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،لم ولن تريد تعترف ولو لمرة واحدة أنها تعيش عصر “الظمأ السياسي” وزمن “التيه” وليس بمقدورها تحقيق هدف […]

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