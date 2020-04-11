وزير النقل يعلن عودة الناقل الًوطني لتسيير رحلات استثنائية

2020/04/11 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، عودة الناقل الوطني لتسيير رحلات استثنائية ابتداءً من مساء اليوم السبت لاعادة العراقيين من الخارج.

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