هيثم_بن_محمد_شطورو - هيثم بن محمد شطورو - برج الأحلام

2020/04/11 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو كل الأمكنة شبه فارغة.المكان خافت الضوء والزمان معتم.ليلة باردة من ليالي الشتاء القارصة الجميلة.طاولتي المربعة المغطاة بغطاء أخضر كانت بالقرب من فوهة المصعد، ملاصقة للجدار الأخضر المثـقـوب بعدة نوافـذ مستطيلة الشكل.نوافذ طويلة قليلة العرض مزدانة بأضواء شاهقة وأخرى منخفضة، ونحن الآن في الطابق السابع من برج الأحلام، وسط المدينة الصاخبة.يسمونها بكل فخر واعتـزاز بنيويورك الثانية..تبدو كل الأمك......

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