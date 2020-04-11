هل ينتقل كورونا بالرضاعة؟

2020/04/11 | 01:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تدور في الأذهان العديد من الأسئلة مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.ومن ضمن الأسئلة التي تراود الآباء، خصوصا إذا كان لديهم مولود جديد، هو “هل ينتقل فيروس كورونا من الأم المرضعة إلى طفلها، عن طريق حليب الأم؟”.وتزداد تلك المخاوف إذا ثبت إصابة الأم بالفيروس التاجي، أو إذا […]

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