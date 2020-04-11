2020/04/11 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيمة التسويقية للاعبين بعد انتشار الفايروس القاتل { روما – وكالات – أدت الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا، إلى انخفاض القيمة التسويقية لجميع لاعبي كرة القدم.ونشر موقع “ترانسفير ماركت” المختص في هذا الأمر، قائمة جديدة تضم القيمة التسويقية الجديدة لنجوم كرة القدم، بعد انخفاض الأسعار […]

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