2020/04/11 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندق فخم وحظر ومراقبة يوميات رونالدينيو بعد خروجه من السجن { أسونسيون – وكالات – دخل النجم البرازيلي السابق رونالدينيو مرحلة جديدة بعد خروجه من السجن وخضوعه للإقامة الجبرية في عاصمة باراغواي أسونسيون.وأصدر القاضي غوستافو أماريلا حكما يسمح لرونالدينيو وشقيقه بمغادرة السجن الذي قضيا فيه 32 يوما بعد اتهامه باستخدام جوازات […]

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