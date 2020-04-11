2020/04/11 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشباب تطلق نوافذ الكترونية وتفعّل برنامج الحوكمة الرياضة العراقية تبحث عن مخرج لتجاوز آثار كورونا بغداد – قصي حسن تعيش الرياضة العراقية وكرة القدم خصوصا أوضاعا صعبة جراء جائحة فايروس كورونا المستجد الذي ضرب جميع قطاعات الحياة، وأوقف العديد من الإعمال ولاسيما في القطاع الخاص رغم القرارات التي تصدر من خلية الأزمة […]

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