مصر: لا تراويح بوجود كورونا

2020/04/11 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيانا بشإن إقامة صلاة التراويح، وما دار من جدل حول ذلك في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في مصر ومختلف أنحاء العالم.وصرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن “ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجمع والجماعة، مشددا أن عودتها مبنية على زوال علة […]

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