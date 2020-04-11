عاجل: واشنطن تحدد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن كوثراني تمهيدا للقبض عليه او تصفيته

2020/04/11 | 02:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت واشنطن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، مقابل معلومات عن ممثل حزب الله اللبناني في العراق الشيخ محمد الكوثراني، الذي كان مقربا من قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقالت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن الكوثراني "تولى بعض الأنشطة للتنسيق السياسي بين الجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران".

وأضافت أن الكوثراني "يعمل على تسهيل عمل الجماعات التي تنشط خارج سيطرة الحكومة العراقية، وقمعت الاحتجاجات بالعنف وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وتورطت في أنشطة إجرامية منظمة على نطاق واسع".

وأشارت إلى أنها تعرض المكافأة مقابل معلومات عن أنشطة الكوثراني وشبكات مرتبطة به وأعوانه في إطار الجهود للقضاء على الآليات المالية لـ"جماعة حزب الله" اللبنانية.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت الوكثراني على قائمة الإرهاب في عام 2013، متهمة إياه بتمويل الجماعات المسلحة في العراق والمساعدة في نقل المقاتلين العراقيين إلى سوريا لدعم القوات الحكومية السورية.

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