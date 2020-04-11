وزير التخطيط: حزمة من القرارات لتفعيل القطاع الخاص

2020/04/11 | 02:04 - المصدر: الصباح

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بغداد/ واع

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، أمس الجمعة، إصدار عدد من القرارات واتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز أدواره الفاعلة في مواجهة التبعات، التي خلفتها أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.



وأكد الدليمي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اتخاذ حزمة من القرارات المتعقلة بدعم القطاع الخاص، بضمنها "تصفير الرسوم الجمركية، واعتماد التسهيلات الممنوحة من البنك المركزي العراقي المتعلقة بتعزيز الأرصدة، وتسهيل عمليات الاستيراد للمواد والبضائع الحيوية في الجانبين الغذائي والطبي، وتخفيض عمولات فتح الاعتماد للمواد، التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بنسبة ٥٠ بالمئة من المصرف العراقي للتجارة".

وأشار الوزير، الى ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذت مؤخرا العديد من القرارات، من بينها إطلاق جميع الإعفاءات لتسهيل إجراءات دخول البضائع، وشمول مفردات البطاقة التموينية والبقوليات الجافة بجميع أنواعها، والحليب المجفف والمعجنات الجافة، والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس، والتي يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص.



ولفت إلى استمرار الجهود المشتركة لفرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع هيئة المنافذ الحدودية وجميع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سلامة المواد المستوردة ومطابقتها للمواصفات، مؤكداً أن التوجيهات صدرت إلى الملحقيات التجارية وجميع السفارات العراقية في الدول المصدرة للقيام بمساعدة المستوردين وإنجاز متطلبات الشحن عبر الرسائل الإلكترونية لضمان سرعة وصول البضائع المستوردة.

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