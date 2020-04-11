افتتاح جسرين عائمين جنوب الموصل

2020/04/11 | 02:04 - المصدر: الصباح

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الموصل/ شروق ماهر

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، افتتاح جسرين عائمين بعد استكمال ربطهما معا جنوب الموصل، في حين كشف مدير عام زراعة نينوى، عن انشاء اكبر مجزرة نموذجية حديثة للحيوانات في كوكجيلي.

وقال الجبوري، لـ"الصباح"، إن "الملاكات الهندسية في مديرية طرق وجسور نينوى افتتحت جسرين عائمين، الاول في قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة والثانية في قرية العذبة ضمن ناحية الشورة للحد من الاختناق المروري، الذي تشهده اكبر ناحيتين في محافظة نينوى ".

واضاف الجبوري، ان"افتتاح الجسرين العائمين جاء ضمن حملة استمرار الاعمار في المحافظة خلال حظر التجوال، اذ تم ربط الجسرين مع مدينة الموصل، لنقل البضائع ولخدمة سكان الناحيتين معا".

واشار الجبوري، الى انه"من المؤمل سيتم افتتاح جسرين اخرين عائمين في المحور الشمالي الغربي بعد انتهاء ربط جسر بادوش العائم شمال غرب الموصل ".

في غضون ذلك، افتتح مدير عام زراعة نينوى دريد حكمت، اكبر مشروع في نينوى وهو مشروع مجزرة السعدون النموذجية الحديثة في كوكجيلي 10كم شمال الموصل

وقال حكمت، لـ "الصباح"، إن "الملاكات الهندسية في مديرية زراعة نينوى افتتحت مشروع مجزرة السعدون النموذجية الحديثة وهي المجزرة الأولى على مستوى العراق من حيث الانتاج والمساحة بعد تأهيلها بالكامل من قبل الفرق الهندسية والفنية في نينوى "

واوضح حكمت ان"افتتاح مشروع مجزرة السعدون خلال هذة الايام يعد خدمة لاهالي المحافظة من حيث انشاء مشاريع تخص الثروة الحيوانية "، مشيرا الى ان " انشاء المجزرة في كوكجيلي سيسهم بشكل كبير في تقليل تكلفة نقل الحيوانات من ساحات بيعها الى المجزرة".

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