نائبٌ يدعو الى متابعة الصيدليات

2020/04/11 | 02:04 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

دعا عضو مجلس النواب علي البديري، الجهات الرقابية في وزارة الصحة وباقي المؤسات الرقابية و القوات الامنية الى متابعة استغلال بعض الجشعين من اصحاب الصيدليات ومذاخر الادوية وتجار الادوية لأزمة وباء كورونا، مبينا أن أسعار الكمامات والقفازات والمعقمات وصلت الى مبالغ خيالية نتيجة لتلك النفوس الضعيفة.

وذكر البديري، في تصريح صحفي، "بالوقت الذي نثني عليه ونشد على ايدي منتسبي وزارة الصحة والملاكات الطبية البطلة، التي كانت في مقدمة الصفوف للتصدي لهذا الوباء الفتاك، فاننا نشعر بالأسف من استغلال ضعاف النفوس لهذه الازمة بغية تحقيق مكاسب زائلة".

واضاف البديري، أن "وسائل الوقاية من المرض سواء كانت معقمات او كمامات او قفازات اصبحت عملة نادرة في السوق، والاعتماد بالدرجة الاساس اليوم على المبادرات المشكورة، التي يقوم بها بعض اصحاب مهنة الخياطة لتوفير ما يمكن توفيره من الكمامات مجانا للمواطنين".

واوضح النائب، أن "هناك بعض الجشعين من اصحاب الصيدليات والمذاخر وتجار الادوية يتقصدون اخفاء ما لديهم من هذه البضائع، بغية بيعها باسعار خيالية وصلت الى عشرين ضعفا في بعض المناطق، متناسين ان هذه الاعمال ترتقي الى مصاف الجرائم الكبرى والمتاجرة بارواح الابرياء".

وشدد البديري، على "أهمية أن يكون هناك موقف حازم وصريح من الجهات الرقابية في وزارة الصحة وباقي المؤسسات الرقابية وخاصة الجهزة الامنية في متابعة الصيدليات والمذاخر واليات بيع مواد الوقاية من الوباء، اضافة الى متابعة بيع باقي المواد الطبية التي ارتفعت أثمان البعض منها في لعبة تقودها مافيات لا تقل خطورة عن وباء كورونا".

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