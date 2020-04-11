رئيس الجمهورية: بوفاة الجادرجي يفقد فن العمارة رئته الحديثة

2020/04/11 | 02:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏عزا رئيس الجمهورية برهم صالح، بوفاة المعماري العراقي رفعت الچادرچي.

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