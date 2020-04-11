2020/04/11 | 02:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي قبل ثورة ١٤ تموز ٥٨ كان كامل الجادرجي أحد أهم الرموز الوطنية ان لم يكن أهمها وقد كان يكفي لأي إجراء أو اتفاقية ان يعلن الجادرجي انها تمس استقلال العراق لكي يجري رفضها من الجمهور، وقد كانت صحيفة الحزب الرسمية تملك حضورا قويا في الشارع كما ان الحزب الذي يرأسه الجادرجي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجادرجي والزعيم) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجادرجي والزعيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).