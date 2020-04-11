2020/04/11 | 02:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم الالكتروني مابين الرفض والقبول في العراق تدريسيون: ضعف خدمة الأنترنت وقلة تفاعل الطلبة صعوبات تواجهها التجربة ديالى – حسين البياتي بعد ان انتشر وباء كورونا في في كل دول العالم اتخذت الحكومة المركزية سلسلة من الاجراءات التي من شأنها ان تبعد خطر وباء كورونا عن البلاد ، وان من هذه الاجراءات […]

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