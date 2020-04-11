2020/04/11 | 02:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا الجائح ابن الجائحة – محمد علي شاحوذ ومع الهالة الاعلامية الضخمة التي صاحبت تفشي وباء كورونا, ومع اصابة الالاف من الناس بالمرض صرنا لا نسمع حديثا في اي مكان سوى عنه, وغدونا أسرى في البيوت بسببه, ومع أنني التزمت بجميع الاجراءات الصحية المطلوبة فان ذلك لم يمنع اصابتي بارتفاع درجة […]

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