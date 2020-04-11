2020/04/11 | 02:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الثقافية والعلمية تنعى المؤرخ الأديب جودت القزويني بغداد – الزمان نعي الاوساط الثقافية والعلمية المؤرخ والأديب العراقي جودت القزويني، الذي وافاه الأجل في لندن وتجري مراسم دفنه هناك.والراحل نجل السيد كاظم بن السيد جواد بن السيد هادي بن السيد صالح بن السيد مهدي القزويني.شاعر ومؤرخ وباحث وكاتب معاصر، […]

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