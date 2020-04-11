الكاظمي: رحيل الچادرچي خسارة للعراق وللإنسانية

2020/04/11 | 02:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، رحيل المعماري رفعت الچادرچي خسارة للعراق وللانسانية.

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