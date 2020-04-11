أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله في العراق

2020/04/11 | 02:45 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن الشيخ محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله في العراق والذي كان مساعداً للجنرال قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني والذي قتل في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في بغداد في يناير (كانون الثاني).وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إعلان هذه الجائزة إن الكوثراني "تولى مسؤولية بعض التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران" والتي كان ينظمها سابقاً سليماني.

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وأضافت في بيان "بهذه الصفة كان يسهل تحركات الجماعات التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية والتي قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع".

وقالت الوزارة إنها تعرض هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني في إطار جهود لتعطيل "الآليات المالية" لحزب الله الذي مقره لبنان.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن مستشارين يعملون بتوجيهات من الكوثراني بالتنسيق مع قادة الحشد الشعبي، للتصدي لتظاهرات العراق وإحباط مطالب العراقيين الغاضبين من الطبقة السياسية، ناهيك عن "تنسيق دور حزب الله لتوفير التدريب والتمويل والدعم السياسي واللوجستي للجماعات المتمردة الشيعية العراقية".

وكان الولايات المتحدة قد أضافت كوثراني إلى قائمة الإرهاب العالمية عام 2013، واتهمته بتمويل الجماعات المسلحة في العراق والمساعدة في نقل المقاتلين العراقيين إلى سوريا للقتال مع صفوف الرئيس السوري بشار الأسد التي استهدفت القضاء ضد مقاتلي المعارضة.

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