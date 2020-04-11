2020/04/11 | 03:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: تشكيلة الحكومة تعرض خلال 10 أيام بغداد – الزمان ابلغ مصدر خاص مقرب من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي (الزمان) امس بأن الكاظمي سيعرض تشكيلته الحكومية خلال عشرة ايام امام البرلمان فيما كشفت وثيقة عن اسماء التشكيلة المرتتقبة.وقال المصدر انه(سيتم اختيار التشكيلة الوزارية وكتابة البرنامج الحكومي وعرضه على رئاسة مجلس النواب […]

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