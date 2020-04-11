2020/04/11 | 03:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة كردستان يعزّي بوفاة ثلاثة مواطنين في بريطانيا اربيل – فريد حسن بعث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، امس ببرقيه تعزية بوفاة ثلاثة مواطنين كرد في بريطانيا.وقال البارزاني في نص التعزية (ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة ثلاثة من المواطنين الكرد في لندن، وهم كل من كامران سيد مجيد وعمر […]

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