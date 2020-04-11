2020/04/11 | 03:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء : فرص الأمطار واردة والحرارة تعاود الإنخفاض بغداد – الزمان رجح متنبىء جوي تأثر الطقس بكتلة هوائية معتدلة البرودة بدءا من اليوم السبت تؤدي الى انخفاض درجات الحرارة الى دون 30 مئوية .وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (طقس البلاد يتأثر بكتلة هوائية معتدلة البرودة تكون خلالها […]

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