متنبىء : فرص الأمطار واردة والحرارة تعاود الإنخفاض


متنبىء : فرص الأمطار واردة والحرارة تعاود الإنخفاض
2020/04/11 | 03:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       متنبىء : فرص الأمطار واردة والحرارة تعاود الإنخفاض بغداد – الزمان رجح متنبىء جوي تأثر الطقس بكتلة هوائية معتدلة البرودة بدءا من اليوم السبت تؤدي الى انخفاض درجات الحرارة الى دون 30  مئوية  .

وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (طقس البلاد يتأثر بكتلة هوائية معتدلة البرودة تكون خلالها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبىء : فرص الأمطار واردة والحرارة تعاود الإنخفاض) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبىء : فرص الأمطار واردة والحرارة تعاود الإنخفاض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links