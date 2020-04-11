رودريجيز يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

2020/04/11 | 03:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد خاميس رودريجيز جزءًا من خطط ريال مدريد، ويمثل سوق الانتقالات الصيفي فرصة مثالية له للرحيل عن النادي الملكي.

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