أصغر مليارديرة عصامية في العالم

2020/04/11 | 04:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت مجلة فوربس أن نجمة تلفزيون الواقع، كايلي جينر لا تزال تحوز لقب أصغر ملياردير عصامي في العالم للعام الثاني على التوالي.وفقًا للقائمة السنوية لمليارديرات العالم التي نشرتها مجلة فوربس، حافظت عارضة الأزياء الأمريكية، (22 عاماً) على لقبها بفضل نجاح شركتها التي تختص بإنتاج مستحضرات التجميل Kylie Cosmetics، والتي بدأتها في عام 2015.[…]

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