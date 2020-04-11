فجر السعيد متهمة بتهديد أمن الكويت

2020/04/11 | 05:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تقدم المحامي الكويتي بشار النصّار، بشكوى جزائية رسمية للنائب العام في الكويت ضد مواطنته الإعلامية والكاتبة فجر السعيد، يتهمها فيها بنشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام والأوضاع الداخلية في البلاد.وأكد بشار النصار، أن فجر السعيد، كانت تنشر تغريدات عبر حسابها على موقع “تويتر” في الفترة من 27 وحتى 31 آذار الماضي من شأنها […]

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