سفير طهران في بغداد يهنئ انتخاب الكاظمي لرئاسة الوزراء

2020/04/11 | 05:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق، الجمعة، انتخاب رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، وقال ان وجهة نظر وموقف جمهورية ايران الاس...

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