2020/04/11 | 06:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تستعد شبكة قنوات “روتانا” لإطلاق قناة جديدة تحت اسم “روتانا كوميدي”، تضم المئات من الأعمال الكوميدية لأهم الكوميديين في العالم العربي.وبحسب تقارير، تحتوي القناة على أعمال تخص عادل إمام، وسمير غانم، ونجيب الريحاني، وفؤاد المهندس، ومحمد هنيدي، ومحمد سعد، وأحمد حلمي.وتتضمن خريطة عرض القناة الجديدة المقرر بدء بثها الأحد المقبل، مجموعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. الاستعداد لإطلاق روتانا كوميدي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. الاستعداد لإطلاق روتانا كوميدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).