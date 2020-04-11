واشنطن: 10 ملايين $ مقابل معلومات عن الشيخ كوثراني!

2020/04/11 | 06:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت الخارجية الاميركية "جائزة"بقيمة 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن القيادي بحزب الله الشيخ محمد كوثراني....

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