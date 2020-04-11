شاهد: حفل زفاف عراقي في زمن الكورونا !

2020/04/11 | 06:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش البلدان العربية ومنها العراق اوضاعا استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا مما ترك اثرا ملحوظا على الحياة الاجتماعية في تلك البلدان وعادات الزواج حيث ...

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