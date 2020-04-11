ما الذي يدمر البشرة خلال الحجر المنزلي؟

2020/04/11 | 07:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تؤثر أزمة فيروس كورونا على كل جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك إحداث دمار على البشرة، تاركة الكثير يتساءلون لماذا أصبحت بشرتهم أسوأ خلال العزل الاجتماعي.ولاحظ الكثيرون أن بشرتهم متقطعة ومتهيجة بشكل خاص مؤخرا، ما دفع موقع “إكسبرس” البريطاني إلى التحدث إلى الدكتور لوكا روسو، طبيب الأمراض الجلدية في Urban Retreat، لمعرفة […]

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