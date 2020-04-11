2020/04/11 | 07:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، يوم امس الجمعة، وفاة العالم المعماري العراقي رفعت الجارجي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح ينعى مصمم العلم العراقي الازرق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح ينعى مصمم العلم العراقي الازرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).