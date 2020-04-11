امريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول في حزب الله العراقي

2020/04/11 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة تقديم مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار في مقابل "أيّ معلومات عن نشاطات وشبكات وشركاء" القائد في حزب الله اللبناني محمّد كوثراني المتّهم بتأدية دور رئيسي في التنسيق بين مجموعات مؤيّدة لإيران في العراق.

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان إنّ "محمد كوثراني مسؤول كبير في قوّات حزب الله في العراق وتولّى جزءا من التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكريّة الموالية لإيران" وهو تنسيق كان "تولّاه في السابق قاسم سليماني".

وتعتبر واشنطن أنّ كوثراني المدرج على اللائحة السوداء الأميركيّة للإرهاب منذ عام 2013 "يُسهّل أنشطة جماعات تقوم بالعمل خارج سيطرة الحكومة العراقيّة من أجل قمع المتظاهرين بعنف" أو "مهاجمة بعثات دبلوماسيّة أجنبيّة".

وأضافت وزارة الخارجيّة الأميركيّة التي تُصنّف حزب الله منظّمة إرهابيّة، أنّ هذا المسؤول يروّج لمصالح الحركة الشيعيّة اللبنانيّة في العراق من خلال مشاركته في "تدريب وتمويل وتقديم دعم سياسي-لوجستي لمجموعات متمرّدة شيعيّة عراقيّة".

وقُتل سليماني قرب مطار بغداد الدولي في كانون الثاني/يناير بضربة أميركيّة أمر بها الرئيس دونالد ترامب واعتبرتها بغداد خرقا لسيادتها.

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