العراق يضع سلم رواتب جديد للموظفين

2020/04/11 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن إعداد سلم رواتب جديد يوازن بين الدرجات الوظيفيَّة في عموم الوزارات.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت عن عضو اللجنة عدنان الزرفي إنَّ الحكومة وجهت في قانون الخدمة المدنية أنْ تقوم برسم أو إعداد سلم رواتب جديد يوازن بين الدرجات الوظيفيَّة في الوزارات والهيئات المستقلة خصوصاً في ما يتعلق بالعلاوات والترفيعات.

وأضاف أنها "أوصت أيضاً أنْ يكون هناك حدٌ أدنى مقبولٌ للموظف،على ألا يقل المعدل عن 400 ـ 500 ألف دينار وهذه السياسة تعتمدُ على الحكومة وليس على مجلس النواب".

وبين الزرفي أنَّ "البرلمان طالب بتحقيق العدالة في رواتب الموظفين وهي مهمة يجب أنْ ترسمها الحكومة، على اعتبار أنَّ هناك وزارات مخصصاتها مرتفعة".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في العام 2015 على قرار بتعديل سلم رواتب الموظفين.

وأشار في بيانٍ له آنذاك، الى أنَّ السلم الجديد سيُحقق تحسناً بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروقات.

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