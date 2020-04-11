اعتقال 18 ألف شخص في بغداد انتهكوا الحظر

2020/04/11 | 08:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة العاصمة العراقية بغداد، يوم امس الجمعة، إلقاء القبض على أكثر من 18 ألف شخص خالفوا تعليمات حظر التجوال المرتبط بجهود مكافحة فيروس كورونا في...

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