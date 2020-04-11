جريمة مثيرة للاشمئزاز في كركوك ووزير الداخلية يتدخل

2020/04/11 | 08:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اللجنة المشكلة للتحقيق بحادثة اغتصاب امرأة في محافظة كركوك بإنجاز أعمالها خلال (72) ساعة....

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