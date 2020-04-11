وباء كورونا يحصد ارواح 100 الف و859 شخص حول اعالم

2020/04/11 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقلّ عن 100859 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة رسمية.وشُخّصت رسميا أكثر من 1664110 إصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء.وأصبحت الولايات المتحدة أوّل دولة في العالم تتجاوز عتبة الألفَي حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب فيروس […]

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