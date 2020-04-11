فيصل_عوض_حسن - فيصل عوض حسن - لِماذا يُهْدِر اَلْسُّوْدَانِيُّون ثروتهم الحيوانِيَّة ؟!

2020/04/11 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن تَمَنَّيتُ أنْ يُحْدَثَ التغييرُ طَفْرَةً نَوْعِيَّةً مَحسوسة، في تطبيق الإدارة العلميَّة في قطاعاتنا الاقتصادِيَّة عموماً، وقطاع الثروة الحيوانِيَّة خصوصاً، باعتباره محور رئيسي (حتمي) لأي إصلاح ونهضة اقتصادِيَّة (حقيقيَّة)، لكنَّ الواقع الفعلي يعكس تَخبُّطاً مُتزايداً، في جميع مُمارسات وتَوجُّهات هذا القطاع الحيوي، وفَشَل في حِفظِ وتعظيمِ مِيْزَتِه النِسبِيَّة الكبيرة، وعدم إيقاف (الاستنزاف/الهَد......

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