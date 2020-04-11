محمد_أبو_قمر - محمد أبو قمر - هذيان

2020/04/11 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر سينتصر الإنسان بالتأكيد في معركته مع كورونا ، ويخيل لي أن أمورا كثيرة ستتغير ليس بالنسبة لنا بالطبع ولكن بالنسبة للعالم الذي يمتلك قواعد علمية ينشيء عليها حضارته ، العالم المتحرك الذي يؤمن بنسبية الأشياء والأحداث والوقائع ، وليس العالم الراكد الذي ترتكز حضارته علي مجرد كلام وأجوبة جاهزة وحقائق لا يجوز دحضها وإلا صار الأمر ضربا من التجديف والشرك والكفر وهلم جرا.يقول لي عقلي المتواضع إنه ربما يع......

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