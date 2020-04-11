هيبت_بافي_حلبجة - هيبت بافي حلبجة - نقض العلم اللدني لدى سيدنا الخضر

2020/04/11 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيبت_بافي_حلبجة بداءة ، لامناص من عدة نقاط تجلو لنا البعد الأسطوري وكذلك البعد التكويني التاريخي وأساس البعد الإشكالي لأسم سيدنا الخضر ولموضوعاته الثلاثة مع سيدنا موسى عليه السلام ، النقطة الأولى في معتقد الطوفان السومري ثمة شخصية نالت الخلود وهي زيوزورا ( مفردة سومرية كوردية مشتركة وتعني تماماٌ الخالد والمعمر كثيراٌ من ناحية ، وتعني الحكيم كثيراٌ من ناحية ثانية ، والمعمر كثيراٌ هو الحكيم كثيراٌ) في منطقة تسمى دل......

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