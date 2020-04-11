أمريكا تفعّل أنظمة

2020/04/11 | 08:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت بتفعيل أنظمة باتريوت الدفاعية في العراق لحماية القوات الأمريكية بالقواعد التي تعرضت لهجمات سابقا اودت بحياة جنود من قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر مطلع العام الحالي أن الولايات المتحدة تعمل مع العراق لنشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" بعد الضربة الإيرانية على القواعد العسكرية العراقية التي تتمركز فيها القوات الأمريكية.

ولدى الولايات المتحدة أكثر من 6000 جندي في العراق لتدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية في قتالها ضد الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش، وتوفير الحماية لتلك القوات.

وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ بالستي خلال تحليقه.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن بطاريتين وصلتا إلى قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار، وقاعدة حرير في أربيل، كبرى مدن إقليم كوردستان العراق، مضيفا أن بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.

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