القمر الاصطناعي”بيبي كولومبو” يحلّق فوق الأرض

2020/04/11 | 08:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلق القمر الاصطناعي “بيبيكولومبو” المكرس لاستكشاف كوكب عطارد فوق الأرض الجمعة، واستغل قوة الجاذبية لإعادة توجيه مساره ومواصلة رحلته الطوية إلى أقرب الكواكب إلى الشمس.ومرت مسبارات وكالتي الفضاء الأوروبية (إيسا) واليابانية (جاكسا) داخل القمر الاصطناعي على مسافة 12700 كيلومتر من سطح الأرض في الساعة 4,25 بتوقيت غرينتش فوق نصف الكرة الجنوبي قبل انطلاقه إلى […]

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