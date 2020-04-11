2020/04/11 | 08:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر موقع “إيت ذيس نوت ذات” الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن مجموعة من العلامات التي تشير إلى وجود فيروس كوفيد-19 (كورونا) في رئتيك، مشددا أنه في حال شعرت بهذه الأعراض، اتصل بطبيبك على الفور.وقال الموقع، في تقريره إن بعض الناس يمكن أن يلتقطوا العدوى دون علم، لينتهي بهم المطاف في وحدة العناية المركزة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامات تدل على وجود فيروس كورونا في رئتيك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامات تدل على وجود فيروس كورونا في رئتيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).