كوريا الجنوبية تسجل 30 إصابة بكورونا

2020/04/11 | 08:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، ارتفاعاً بعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، إلى 10 آلاف و480 بعد تسجيل 30 إصابة جديدة.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، أن "عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 30 حالة حتى منتصف ليلة أمس مقارنة مع اليوم السابق."

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا 47 حالة في كل من يومي 6 و7 نيسان، و53 حالة في يوم 8 نيسان، و39 حالة في يوم 9 نيسان، و30 حالة في يوم 10 نيسان، ما يمثل تراجعا طفيفا في وتيرة زيادة عدد المصابين بالمرض.

ومن بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة (40%)، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخليا (60%).

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.78% (6265 حالة) مقابل 40.22% (4215 حالة) للرجال.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس حتى الآن 211، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7243 شخصا حتى اليوم، بزيادة 126 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.



ويخضع 3026 شخصا للعلاج تحت الحجر الصحي بتراجع قدره 99 شخصا.

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