2020/04/11 | 08:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد يدعو رئيس الوزراء إلى توجيه القيادات الأمنية والعسكرية لتسهيل مهام عمل النواب في الرقابة والمتابعة الميدانية على عمل المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 08:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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